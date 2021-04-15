Чернівецька та Львівська області можуть вийти з червоної зони наступного тижня

Вже з наступного тижня Чернівецька та Львівська області можуть вийти із червоної зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко під час брифінгу 15 квітня.

– Чернівецька та Львівська області вже наступного тижня можуть вийти з червоної зони. Зокрема, Львівська область має збільшити рівень тестування на 50%, – зазначив він.

За словами Ганиченка, близькі до виходу також Харківська й Одеська області. Водночас Київ може вийти з червоної зони після закінчення посиленого карантину у місті 30 квітня. Потрапити в червону зону може Дніпропетровська область.

Також він додав, що ситуація в Україні з коронавірусом стабілізувалась. Рівень госпіталізацій в Україні за тиждень знизився на 11%.

– Виписки продовжують зростати й перевищують рівень госпіталізації. Завантаженість ліжок почала йти на спад. Показник смертності також стабілізувався, – підсумував Ганиченко.

Водночас Україна залишається лідером за летальністю та кількістю нових випадків Covid-19 серед країн Європи.

Крім того, генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина стверджує, що збільшення рівня захворюваності, летальності та погіршення перебігу Covid-19, яке спостерігається від початку 2021 року, пов’язане з циркуляцією мутованих штамів в Україні.

Джерело: KSE