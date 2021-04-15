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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Covid-19 може стати захворюванням лише окремих груп людей – експерт ВООЗ

Згодом коронавірус може стати звичайним сезонним захворюванням або ж вражати лише людей певних вікових груп.

коронавірус, карантин

Таку думку висловила епідеміолог, експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград.

– Збудник не хоче винищувати популяцію настільки, щоб він не міг надалі передаватися. Ми підлаштовуємось під збудник, а він під нас, це і буде такою саморегуляцією, – зазначила Наталія Виноград.

Однак, скільки піде на це часу, поки невідомо, додала вона.

Пандемія коронавірусу

Понад рік світові доводиться жити у нових реаліях через поширення коронавірусу.

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Попри появу та використання вакцин, карантинні заходи, вірус поки не вдалося подолати.

Детальніше про пандемію коронавірусу читайте у матеріалах на Фактах ICTV.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Depositphotos

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