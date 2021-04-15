Сучасний світ дуже динамічний, і соціальні мережі оповили людей повсюдно. Та попри неоднозначну реакцію, яку може спровокувати та чи інша публікація в соцмережах, сама ця тема для людства не нова.

Адже люди століттями записували своє повсякденне життя в особисті щоденники. Але той факт, що діти беруть активну участь в онлайн-житті, дуже насторожує багатьох батьків. Фахівці переконані, що насправді не все так страшно.

Як розповіла Фактам ICTV психоаналітик Катерина Гранде, дитина може сама створити сторінку в соцмережі тоді, коли вона до цього готова психологічно. І тоді, коли вона точно знає, для чого їй це потрібно, і має певну мету.

– Стосовно психологічної зрілості для того, щоб заводити соцмережі, то чітких рамок просто не існує. Адже одна дитина може і у вісім років вести блог, в якому розповідатиме, як робить оригамі або розводить мурах. І ця дитина буде психологічно зрілою для того, щоб ділитися зі світом якоюсь інформацією або тим, що вона робить. А інша дитина і в 12-13 років може боятися “вийти в люди” і написати в соцмережах, що вона любить або чим захоплюється, – говорить психоаналітик.

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Також Гранде наголосила, що у веденні соцмереж глобально немає нічого поганого, тому що це один зі способів комунікації. І позбавляти дитину комунікації – це зробити її соціальним ізгоєм.

– Просто з дитиною треба мати довірчі стосунки і відкрито поговорити про те, якого роду ця комунікація в Інтернеті. Яка мета в дитини – збирати лайки, показуючи щось цікаве, або просто спілкуватися з певними людьми. Дитина має усвідомлювати і наділяти сенсом своє перебування в соцмережах. І батькам обов’язково слід це обговорити зі своєю дитиною, – зауважує лікар.

Психологи, спираючись на досвід своїх клієнтів, переконані, що зараз набагато простіше і навіть більш педагогічно взяти разом із дитиною участь у челенджі, наприклад в TikTok, ніж заборонити їй цю соцмережу взагалі.

– І тут на перший план виходить принцип довіри між батьками та дитиною, і причетності до інтересів свого чада, зокрема. Адже те, що здається дурістю для дорослих, абсолютно може не бути дурістю для дітей. Коли батьки поділяють захоплення своїх дітей, у них більше шансів, що довіра буде максимальною. І тоді якщо якийсь підозрілий незнайомець, наприклад, напише дитині, вона без остраху покаже це листування своїм батькам. А це дуже важливо і може вберегти від різного роду трагедій, – зазначила Гранде.

Багатьох непокоїть питання: чи повинні батьки контролювати дітей в соціальних мережах? Психоаналітик наголосила, що батьківський контроль за веденням блогу/сторінки в соцмережах дитини – необхідний.

Це важливо для безпеки дитини, а не просто з позиції батьківської цікавості, – підсумувала вона.

Правила безпеки в соціальних мережах для дітей та батьків:

Дізнайтеся більше про соцмережі. З’ясуйте, які програми і сайти цікавлять вашу дитину. Прочитайте огляди застосунків та вікові обмеження до них;

Якщо у вас немає облікового запису в соцмережі, яку хоче використовувати ваша дитина, заведіть її. Вивчіть всі підводні камені сайту;

Навчіть дитину розміщувати повідомлення на сайтах. Видалення повідомлення не означає, що воно зникло назавжди. Усі їхні онлайн-публікації, коментарі, лайки та репости є частиною їхнього цифрового сліду. Розміщення неприйнятного контенту може вплинути на їхню репутацію в Інтернеті. Зараз це може здатися неважливим, але потенційно може завдати їм шкоди в майбутньому;

Розкажіть дітям про важливість конфіденційності. Чимало сайтів та соцмереж вимагають зазначати імена, дати народження, назви шкіл та місце проживання. Навчіть своїх дітей, що особиста інформація – це табу для Інтернету.

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