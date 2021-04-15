Вакцини від COVAX, стабілізація у Європі та користь від американської сироватки Johnson&Johnson – Факти ICTV зібрали головні новини про пандемію в Україні та світі за 15 квітня.

Вже у п’ятницю 16 квітня Україна має отримати першу партію вакцини у рамках програми COVAX.

Йдеться про 117 тис. доз препарату виробництва компаній Pfizer та BioNTech, розповів голова МОЗ Максим Степанов.

Третій етап випробувань ізраїльської вакцини від Covid-19 можуть провести в Україні, з подальшим виробництвом на наших потужностях, повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

– Ізраїль поки вивчає відповідну пропозицію. Я сподіваюся, що її сприймуть позитивно, – наголосив дипломат.

У Черкаській області вже п’ятий день поспіль не роблять щеплень від коронавірусу, хоча у регіоні фіксують велику кількість нових випадків, за минулу добу у області виявили 747 інфікувань.

Натомість Київ, який перебуває у червоній зоні, може перейти до помаранчевої, якщо заповненість ліжок із киснем буде не більше 65%, розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За словами Поворозника, показник захворюваності на коронавірус у столиці стабілізувався порівняно з минулим тижнем.

Коронавірус у світі

Швейцарія з 19 квітня починає повертатися до звичного життя і поступово зніматиме обмеження.

З понеділка у країні дозволять організовувати громадські заходи та відкривати літні веранди у ресторанах та кафе.

Послаблює обмеження і Бельгія, там влада обрала стратегію обережного зняття карантину.

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З 19 квітня поновлять очне навчання у школах та дозволять здійснювати необов’язкові поїздки, а з 26 квітня мають відновити роботу усі види магазинів.

Позитивний ефект від щеплення вакциною Johnson&Johnson перевищує ризик, заявив доктор медичних наук, заступник Голови виконавчого комітету і головний науковий співробітник компанії Пол Стоффельс.

Стоффельс також додав, що компанія вірить у позитивне співвідношення користі і ризику від препарату.

Карантин в Україні

Станом на 15 квітня, червону зону адаптивного карантину встановлено вже у 13 регіонах – це Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Полтавська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

У жовтій залишаються Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, а решта регіонів – у помаранчевій.