Україна знову увійшла в трійку за рівнем летальності від коронавірусу серед країн Європи за добу.

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Станом на 14 квітня перше місце за кількістю смертей від Covid-19 за добу посіла Польща (803), друге – Італія (469), а третє – Україна (467).

Найбільше хворих виявили в Індії (199 569), США (78 076) та Бразилії (75 998), Україна (14 553) займає 12 місце у світі та п’яте в Європі.

За весь час пандемії на коронавірус захворіли понад 138,8 млн людей. Змогли перемогти цю хворобу – понад 114 млн, а від ускладнень померли 2,9 млн жителів.

Активних випадків за 14 квітня у світі – понад 21 млн, із них серйозні або критичні – понад 106 тис.

Коронавірус в Україні

В Україні станом на 15 квітня зафіксували 16 427 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останню добу померли 433 людини, одужали – 11 148 людей.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

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