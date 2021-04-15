Дослідження Оксфордського університету показали, що після перенесеного коронавіруса у вісім разів зростає ризик утворення тромбозу, ніж після щеплення вакциною AstraZeneca.

Церебральний венозний тромбоз вчені спостерігали у 39 осіб на 1 млн. пацієнтів з Covid-19. У той же час після вакцинації тромбоз з’явився тільки в п’яти на 1 млн. людей, що сщепилися вакциною AstraZeneca.

– Ми прийшли до двох важливих висновків. По-перше, Covid-19 помітно збільшує ризик виникнення тромбозу церебральних вен, – заявив професор Пол Гаррісон. – По-друге, ризик (утворення тромбів – Ред.) Після хвороби вище, ніж після щеплення сучасними вкацинами, навіть для тих, кому до 30 років.

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Гаррісон додав, що це треба враховувати при порівнянні ризиків і переваг вакцинації.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) запропонувало внести тромбоз в перелік рідкісних побічних ефектів вакцини AstraZeneca. Але обмежувати використання цієї вакцини не стало.

Переваг від використання цієї вакцини більше, ніж ризиків. Хоч побічні ефекти після імунізації цим препаратом фіксують, проте такі випадки зустрічаються рідко.

Джерело: Sky News