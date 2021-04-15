Міська схема вакцинації від Covid-19 буде вперше розширена, аби включити в неї людей у ​​віці від 16 до 29 років.

Влада Гонконгу прагне підвищити попит населення на щеплення від коронавірусу. Так, тільки близько 8% з 7,5 мільйона жителів Гонконгу пройшли вакцинацію від коронавірусу.

Секретар державної служби Патрік Ніп переконаний, що розширення схеми дозволить 6,5 мільйонам жителів країни зробити щеплення.

– Ми закликаємо громадськість вакцинуватися від Covid-19 якомога швидше, аби не було нового спалаху захворювання, – сказав він.

Відзначимо, що повільні темпи вакцинації в Гонконзі були викликані зниженням довіри до китайської вакцини Sinovac і побоюваннями побічних реакцій. У лютому 2021 року в місті стартувала вакцинація жителів препаратом Sinovac, а в березні вже пропонували вакцину, розроблену BioNTech/Pfizer.

Експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград висловила думку, що згодом коронавірус може стати звичайним сезонним захворюванням або ж вражати лише людей певних вікових груп.