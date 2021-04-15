Україна вже у п’ятницю, 16 квітня, чекає на постачання вакцини проти коронавірусу виробництва компаній Pfizer та BioNTech. Йдеться про 117 тис. доз у межах ініціативи COVAX.

Про це 15 квітня заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Попередньо ми очікуємо її (партію, – Ред.) завтра. У нас є підтвердження від COVAX, що завтра приїдуть 117 тис. доз. У нас є відповідний документ. Але вони стільки разів переносили, що я вже дую на воду, – зазначив Максим Степанов.

Раніше у МОЗ заявляли, що Україна має отримати вакцину до кінця цього тижня.

Вакцинація проти коронавірусу

В Україні з кінця лютого проходить імунізація.

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Щеплення роблять індійською речовиною, країна очікує постачання вакцини проти коронавірусу від Pfizer і BioNTech.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: УНН