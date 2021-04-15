Українські полярники стали потенційними донорами кісткового мозку

Українські полярники з антарктичної станції Академік Вернадський (UAC) стали потенційними донорами кісткового мозку.

12 співробітників виявили бажання долучитися до Українського реєстру донорів кісткового мозку. Тому вони взяли із собою конверти для забору зразків до Антарктиди та зробили це просто там.

Деякі з полярників вже повернулися в Україну. 15 квітня вони передадуть конверти зі зразками Роману Куцю, голові Українського реєстру донорів кісткового мозку. Щоб зразки дослідили та згодом долучили співробітників до потенційних донорів.

Також цього тижня в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмадит вже провели одну трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора, а 15 квітня проведуть другу. Стовбурові клітини із-за кордону доставлятимуть представники Українського реєстру донорів кісткового мозку і доправлять їх в Охматдит, де проведуть ТКМ.







Українські полярники хочуть долучитися до реєстру донорів кісткового мозку / 2 фотографии

Нині всі сім неродинних трансплантацій виконали завдяки донорству іноземців. Проте загальна потреба в ТКМ для України – 2 700 операцій на рік. З них неродинні трансплантації щороку необхідні 100-150 дітям та 600-800 дорослим.

Український реєстр зараз налічує понад три тисячі потенційних донорів, але щоб знайти свого донора має бути хоча б 20-40 тисяч потенційних донорів. Щоб не шукати донора за кордоном, а знайти його серед українців, потрібно наповнювати реєстр. Полярники долучилися саме заради цього.

Нещодавно в Охмадит вперше пересадили нирку. Новий орган отримала 12-річна дівчинка з Харківської області, яка народилася з проблемами з нирками.

У дівчинки відмовили нирки і її батько погодився стати донором. Операція минула успішно. Нині дитина почувається добре.