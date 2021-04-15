В Україні розпочали вакцинацію від коронавірусу препаратом CoronaVac паралімпійців та олімпійців напередодні їхньої участі в Олімпійських іграх.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Першими щеплення отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, вакцинація є добровільною, спортсмени прийшли на неї свідомо, а після щеплення всі почувалися добре.

– Ми хочемо, щоб всі спортсмени приїхали на ці змагання без будь-яких обмежень, хочемо бачити український прапор, чути український гімн і пишатися перемогами наших спортсменів. Паралімпійці та олімпійці – гордість і надія країни. Вони гідно захищають імідж України на світовій спортивній арені, а наше завдання – зберегти їхнє здоров’я і життя, – зазначив він.

Спортсменів вакцинують китайським препаратом виробництва компанії Sinovac, яка нещодавно прибула в Україну та пройшла лабораторну перевірку.

Також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт додав, що основне завдання – створити умови, щоб всі українські спортсмени, які представлятимуть Україну на міжнародній арені, були здоровими.

– У директивних документах та під час консультацій з національними олімпійськими комітетами країн-учасниць зазначено, що вакцинація не буде обов’язковою для участі в Іграх. Однак ми повинні розуміти, що це, в першу чергу – безпека та повага до всіх оточуючих, щоб захистити не тільки учасників, але й сам японський народ, – наголосив Гутцайт.

Вакцинація в Україні

В Україні кампанія вакцинації стартувала 24 грудня. Нещодавно до країни прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac – щеплення цим препаратом розпочалося 13 квітня.

Першочергово вакцинуватимуть маломобільні групи населення та людей з інвалідність і тих, хто за ними доглядає, освітян, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, співробітників поліції.

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Фото: Вадим Гутцайт