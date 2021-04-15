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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В Україні збільшився рівень летальності Covid-19 через нові штами

Збільшення рівня захворюваності, летальності та погіршення перебігу Covid-19, яке спостерігається від початку 2021 року, пов’язане з циркуляцією мутованих штамів в Україні.

коронавірус в україні

Про це заявив генеральний директор Центру громадського здоров’я України Роман Родина під час пресконференції Штами SARS-CoV-2: чим загрожують мутації вірусу? 15 квітня.

– Ми почали реєструвати штами в цьому році і практично у 21 регіоні доведена циркуляція британського штаму. В одному регіоні Полтавської області виявлений південноафриканський штам. Вони поширюються і це цілком природно, – зазначив Родина.

За його словами, Міністерство охорони здоров’я відправляє на геномний аналіз штамів зразки вірусу до лабораторій Всесвітньої організації охорони здоров’я, також вони співпрацюють з організаціями в Україні, які проводять секвенування.

А вже влітку цього року МОЗ планує запустити секвенатор на базі Центру громадського здоров’я.

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Родина додав, що протягом 10 місяців 2020-го року на коронавірус захворіло понад мільйон людей, у той час, як за 3,5 місяці 2021 року цей показник сягнув вже 808 тис. Це перевищує торішні значення у три рази. Також у 2020 році Covid-19 діагностували у 93 тис. людей віком понад 70 років, а у 2021 році кількість таких пацієнтів сягнула 95,5 тис.

У 2020 році рівень летальності захворювання становив 1,7%, а протягом 3,5 місяців 2021-го – 2,3%. За словами спеціаліста, Україна пройшла пік захворюваності і зараз кількість випадків хвороби зменшується.

Міністр охорони здоров’я  Максим Степанов та науковці з НАН також вважають, що у країні покращилася та стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу.

За словами міністра, Івано-Франківська і Закарпатська області вийшли з червоної зони. Проте складною ситуація залишається у Києві, Хмельницькій, Полтавській та Львівській областях.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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