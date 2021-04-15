В Україні станом на 15 квітня зафіксували 16 427 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Загалом в Україні зафіксували 1 903 765 випадків Covid-19.

Госпіталізації знадобилася 4 229 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус за останню добу померли 433 людини, загалом – 38 658.

11 148 людей одужали за останній день, загалом – 1 453 766.

За останній день в Україні провели 119 615 тестувань (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

Коронавірус у регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;

Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;

Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;

Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;

Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;

Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;

Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;

Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;

Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;

Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;

Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;

Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;

Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;

Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;

Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;

Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;

Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;

Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;

Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;

Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;

Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;

Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;

Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;

Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

Коронавірус в Україні

Якщо порівнювати зі статистикою коронавірусу в Україні за 14 квітня, то ще вчора було зафіксовано 14 553 нові випадки. Госпіталізація знадобилася 5 063 особам.

Найбільше випадків за добу було зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.