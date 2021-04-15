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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Україні знову понад 400 смертей від Covid-19 та 16 427 нових випадків

В Україні станом на 15 квітня зафіксували 16 427 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники.

Коронавирус

Загалом в Україні зафіксували 1 903 765 випадків Covid-19.

Госпіталізації знадобилася 4 229 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав коронавірус за останню добу померли 433 людини, загалом – 38 658.

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11 148 людей одужали за останній день, загалом – 1 453 766.

За останній день в Україні провели 119 615 тестувань (зокрема методом ПЛР – 51 344, методом ІФА – 20 017, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 48 254).

Коронавірус у регіонах

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 625), Харківській (1 168), Хмельницькій (1 088), Запорізькій (1 015) та Дніпропетровській (1 005) областях.

Коронавирус в Украине 15 апреля 2021 (КАРТА)

  • м. Київ – 1 625 випадків/ 2 220 щеплень;
  • Вінницька область – 450 випадків/ 195 щеплень;
  • Волинська область – 397 випадків/ 503 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 1 005 випадків/ 2 560 щеплень;
  • Донецька область – 961 випадок/ 440 щеплень;
  • Житомирська область – 648 випадків/ 826 щеплень;
  • Закарпатська – 305 випадків/ 310 щеплень;
  • Запорізька область – 1 015 випадків/ 540 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 194 випадки/ 516 щеплень;
  • Київська область – 835 випадків/ 112 щеплень;
  • Кіровоградська область – 183 випадки/ 680 щеплень;
  • Луганська область – 292 випадки/ 250 щеплень;
  • Львівська область – 748 випадків/ 2 340 щеплень;
  • Миколаївська область – 404 випадки/ 470 щеплень;
  • Одеська область – 881 випадок/ 540 щеплень;
  • Полтавська область – 627 випадків/ 410 щеплень;
  • Рівненська область – 505 випадків/ 330 щеплень;
  • Сумська область – 644 випадки/ 330 щеплень;
  • Тернопільська область – 403 випадки/ 380 щеплень;
  • Харківська область – 1 168 випадків/ 230 щеплень;
  • Херсонська область – 324 випадки/ 390 щеплень;
  • Хмельницька область – 1 088 випадків/ 720 щеплень;
  • Черкаська область – 747 випадків/ 0 щеплень;
  • Чернівецька область – 252 випадки/ 260 щеплень;
  • Чернігівська область – 726 випадків/ 192 щеплення.

Коронавірус в Україні

Якщо порівнювати зі статистикою коронавірусу в Україні за 14 квітня, то ще вчора було зафіксовано 14 553 нові випадки. Госпіталізація знадобилася 5 063 особам.

Найбільше випадків за добу було зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.

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