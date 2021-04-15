Ромашка аптечна – універсальний засіб. Спектр її дії надзвичайно широкий: від зняття спазмів кишківника до лікування висипань на шкірі та прищів. У домашніх умовах з ромашки готують чай, настоянку та відвар. Застосовують як для застосування всередину, так і зовнішньо.

Про корисні властивості ромашки і правила її заварювання Фактам ICTV розповів лікар-фітотерапевт Євген Сонічев.

Ромашка аптечна:

виводить токсини;

має відхаркувальні властивості;

нормалізує роботу шлунково-кишкового тракту;

заспокоює нерви, нормалізує сон;

очищує і дезінфікує шкіру;

містить вітаміни А і D.

Щоб ромашка не розгубила свої корисні речовини, її потрібно заварювати за правилами.

– Для приймання всередину краще готувати ромашковий настій або чай, – радить фітотерапевт. – Так зберігаються вітаміни, а для зовнішнього застосування підійде відвар, він виходить концентрованим, пити його не можна.

Настоянки

Загальнозміцнювальна

Узяти дві столові ложки подрібнених квіток ромашки, залити 400 мл гарячої води, настояти впродовж години. Вживати настоянку в теплому вигляді по півсклянки тричі на день.

Застосовують під час захворювань сечостатевої системи, шлунково-кишкового тракту.

Заспокійлива

Залити 250 мл окропу одну чайну ложку квіток ромашки, накрити, настояти близько години. Процідити. Приймати перед сном. Можна з медом. Знімає напруження, допомагає позбутися від безсоння.

Очищувальний лосьйон

Запарити в термосі одну столову ложку квіток ромашки з 250 мл окропу. Настоювати п’ять днів, збовтуючи щодня. Процідити, додати чайну ложку етилового спирту. Лосьйон очищає і відбілює шкіру, знімає запалення.

Якщо смак і запах ромашки не подобаються, можна додавати її до зборів інших трав.

Відвари

Відвари готують переважно для зовнішнього застосування. Взяти дві столові ложки ромашки, залити 500 мл води, кип’ятити 10-15 хвилин. Остудити.

Іноді відвар призначають для лікування хвороб шлунка. Тоді його краще приготувати на водяній бані. Взяти дві столові ложки ромашки, скласти в ківш і залити 250 мл теплої води. Ківш поставити в каструлю на підставку. Зачекати, допоки вміст ковша почне закипати, зменшити вогонь. Готувати такий відвар на водяній бані слід щонайменше 20 хвилин. Процідити і долити теплої води до початкового об’єму. Приймати в теплому вигляді тричі на день по півсклянки.

Згідно з повір’ям є дні, коли всі властивості лікарських трав посилюються багаторазово.