Центр по контролю і профілактиці захворювань у США (CDC) провів нове дослідження, щоб з’ясувати, як зменшити ризик поширення Covid-19 в літаку.

Якщо в літаках залишати середні сидіння для пасажирів порожніми, то це може “вбити” життєздатність вірусу на 57%.

Особливо це актуально у зв’язку з тим, що пасажири на борту літака можуть знімати маски, коли їдять або п’ють.

Відзначається, що захисні маски стали обов’язковим атрибутом для польотів і подорожей і, на щастя, поки зафіксовано дуже мало випадків поширення Covid-19 на борту літаків.

Тим часом, в Україні станом на 15 квітня зафіксували 16 427 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 628 дітей та 383 медпрацівники. Загалом в Україні зафіксували 1 903 765 випадків Covid-19. Госпіталізації знадобилася 4 229 пацієнтам.

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