Діабет – це хронічний, але керований стан, під час якого організм намагається контролювати рівень цукру в крові.

Не секрет, що людям з діабетом слід дотримуватися збалансованої дієти, яка забезпечує достатньо енергії і допомагає підтримувати здорову вагу. Але так хочеться часом чогось солодкого. І саме фрукти можуть допомогти ласунам відмовитися від цукерок та інших продуктів з низькою харчовою цінністю.

– Безумовно всі знають, що фрукти – це корисний харчовий продукт. Вони містять вітаміни, мінерали, воду та джерела харчових волокон. Для повноцінного харчування вкрай важливо вживати фрукти щодня. Окрім того, фрукти грають важливу роль в нормальному травленні та метаболізмі, незамінні і в дієтичному харчуванні, – каже лікар-терапевт, дієтолог Олена Погребняк.

Але мало хто замислюється над тим, які небезпеки може спричинити безконтрольне вживання надмірної кількості фруктів щодня. А пов’язано це з тим, що фрукти містять багато природних цукрів (сахарозу, фруктозу, глюкозу).

– По-перше, за надмірного вживання фруктів з високим глікемічним індексом можна набрати зайву вагу. Це якщо перебрати добову калорійність більше за витрати енергії в процесі рухової активності. По-друге, надмірне вживання фруктів з високим глікемічним індексом призводить до високого викиду інсуліну, – зазначає дієтолог.

І якщо такі викиди інсуліну будуть регулярними (у відповідь на регулярне надмірне вживання дуже солодких фруктів), може розвинутись цукровий діабет 2 типу.

Погребняк уточнила, що вірогідність розвитку цукрового діабету підвищиться, якщо у людини, наприклад, є схильність до цього захворювання або інші фактори ризику.

– Асоціація дієтологів України рекомендує вживати до 300 грамів фруктів на добу: краще з’їдати по одній жменьці два рази в день, – підкреслила вона.

При цьому лікар-терапевт нагадала, що людям, які мають зайву вагу чи цукровий діабет, рекомендовано вживати фрукти з низьким чи середнім глікемічним індексом. І не бажано вживати – з високим глікемічним індексом.

– А ще важливо пам’ятати, що найкращий фрукт – це овоч! – підсумувала Олена Погребняк.

Фрукти з низьким ГІ (глікемічний індекс): яблуко, авокадо, ківі, нектарини, апельсин, персик, слива, айва, гранат, абрикос, смородина, вишня, лимон, лохина, малина, журавлина, грейпфрут, полуниця.

Фрукти із середнім ГІ: інжир, ананас, папайя, диня.

Фрукти з високим ГІ: фініки, кавун, виноград, хурма, манго.

За даними ВООЗ, сьогодні 422 мільйони людей в усьому світі страждають на діабет.