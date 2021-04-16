Станом на 16 квітня в Україні підтвердили 1 921 244 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається напруженою, за добу – 17 479 нових хворих.
З-поміж нових випадків – 709 дітей та 378 медпрацівників.
Загалом від вірусу померло 39 096 людей, за добу – 438. Одужати вдалося за час пандемії 1 465 820 українцям, за останній день – 12 054 особам.
За увесь час на території України провели 8 869 518 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 47 421.
Вакцинація в Україні
432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні, за добу – 13 520 українців.
Коронавірус у регіонах
Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область – 404 випадки/225 щеплень;
- Волинська область – 426 випадків/688 щеплень;
- Дніпропетровська область – 1 332 випадки/385 щеплень;
- Донецька область – 686 випадків/460 щеплень;
- Житомирська область – 530 випадків/678 щеплень;
- Закарпатська – 162 випадки/420 щеплень;
- Запорізька область – 787 випадків/558 щеплень;
- Івано-Франківська область – 150 випадків/497 щеплень;
- Київська область – 926 випадків/97 щеплень;
- Кіровоградська область – 182 випадки/300 щеплень;
- Луганська область – 290 випадків/200 щеплень;
- Львівська область – 1 365 випадків/2 650 щеплень;
- Миколаївська область – 400 випадків/237 щеплень;
- Одеська область – 1 315 випадків/893 щеплення;
- Полтавська область – 688 випадків/352 щеплення;
- Рівненська область – 554 випадки/470 щеплень;
- Сумська область – 723 випадки/250 щеплень;
- Тернопільська область – 460 випадків/487 щеплень;
- Харківська область – 1 377 випадків/230 щеплень;
- Херсонська область – 316 випадків/280 щеплень;
- Хмельницька область – 892 випадки/680 щеплень;
- Черкаська область – 953 випадки/165 щеплень;
- Чернівецька область – 276 випадків/310 щеплень;
- Чернігівська область – 676 випадків/238 щеплень.
Коронавірус в Україні
Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 квітня, у країні виявили 1 903 765 випадків Covid-19.
За день захворіло 16 427 громадян.
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