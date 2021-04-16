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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

17 479 випадків Covid-19 за добу: епідситуація в Україні залишається напруженою

Станом на 16 квітня в Україні підтвердили 1 921 244 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається напруженою, за добу – 17 479 нових хворих.

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З-поміж нових випадків – 709 дітей та 378 медпрацівників.

Загалом від вірусу померло 39 096 людей, за добу – 438. Одужати вдалося за час пандемії 1 465 820 українцям, за останній день – 12 054 особам.

За увесь час на території України провели 8 869 518 тестувань методом ПЛР, за останні 24 години – 47 421.

Вакцинація в Україні

432 817 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії в Україні, за добу – 13 520 українців.

Коронавірус у регіонах

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область – 404 випадки/225 щеплень;
  • Волинська область – 426 випадків/688 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 1 332 випадки/385 щеплень;
  • Донецька область – 686 випадків/460 щеплень;
  • Житомирська область – 530 випадків/678 щеплень;
  • Закарпатська – 162 випадки/420 щеплень;
  • Запорізька область – 787 випадків/558 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 150 випадків/497 щеплень;
  • Київська область – 926 випадків/97 щеплень;
  • Кіровоградська область – 182 випадки/300 щеплень;
  • Луганська область – 290 випадків/200 щеплень;
  • Львівська область – 1 365 випадків/2 650 щеплень;
  • Миколаївська область – 400 випадків/237 щеплень;
  • Одеська область – 1 315 випадків/893 щеплення;
  • Полтавська область – 688 випадків/352 щеплення;
  • Рівненська область – 554 випадки/470 щеплень;
  • Сумська область – 723 випадки/250 щеплень;
  • Тернопільська область – 460 випадків/487 щеплень;
  • Харківська область – 1 377 випадків/230 щеплень;
  • Херсонська область – 316 випадків/280 щеплень;
  • Хмельницька область – 892 випадки/680 щеплень;
  • Черкаська область – 953 випадки/165 щеплень;
  • Чернівецька область – 276 випадків/310 щеплень;
  • Чернігівська область – 676 випадків/238 щеплень.
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Коронавірус в Україні

Згідно зі статистикою коронавірусу в Україні станом на 15 квітня, у країні виявили 1 903 765 випадків Covid-19.

За день захворіло 16 427 громадян.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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