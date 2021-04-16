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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

3 млн померлих у світі: Україна на шостому місці за смертністю від Covid-19

Станом на 16 квітня у світі від коронавірусу померло 3 млн людей, а захворіли ще 845 408, що є найвищою добовою кількістю з 8 січня.

3 млн померлих у світі: Україна на шостому місці за смертністю від Covid-19

Про це свідчать дані сервісу Worldometers. Так, лідерами за кількістю нових інфікувань є Індія (216 850), Бразилія (80 529) та США (74 479).

За кількістю нових випадків за добу Україна перебуває на 12 місці у світі з 16 427 хворими  – між Колумбією (16 918 хворих), та Перу (13 326). Серед європейських країн Україна – на п’ятому місці.

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Водночас за кількістю смертей від Covid-19 Україна (433) на другому місці серед країн Європи, а у світі на шостому. Найбільше смертей в Європі зафіксували у Польщі – 683.

За добу у світі померли 13 839 хворих. Хворіють 17,9 млн осіб у світі, однак одужали 118,7 млн.

Коронавірус в Україні

В Україні за добу зафіксували 17 479 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, які спричинив Covid-19, померли 438 людей. Водночас одужали – 12 054 людини.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Worldometers

Фото: Pexels

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