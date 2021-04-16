Що таке аритмія
Поняття аритмія серця – дуже широке, воно охоплює велику кількість різних станів і означає зміни нормальної частоти серцевих скорочень, регулярності скорочень, зміни джерела електричного збудження серця, а також порушення проведення електричного імпульсу міокардом.
Які симптоми аритмії
Відчуття чи скарги можуть бути абсолютно різними: серцебиття (ритмічне або неритмічне), рідке биття серця, перебої в роботі серця, “поштовхи чи завмирання” серця, дискомфорт у грудях, запаморочення, знепритомнення, задишка тощо. Можливі також безсимптомні аритмії.
Причини аритмії
Найчастіше аритмія не є самостійним захворюванням. Вона може виникати внаслідок змін ендокринної та нервової регуляції серця на тлі різних хвороб міокарда, особливо якщо страждає структура клітин серця (міокардіоцитів), поєднання порушення структури та регуляції серця.
Коли звертатися до лікаря
Потрібно розуміти, що прискорене серцебиття під час хвилювання – це найчастіше нормальна реакція організму, яка спеціального лікування не потребує. Але звернутися до лікаря і пройти діагностику, зокрема профілактичне обстеження, у будь-якому разі буде правильно. Самостійно визначати план обстеження не бажано.
Які обстеження потрібні, якщо у вас аритмія
План обстеження визначає лікар після клінічного огляду. Оцінка ритму серця здійснюється передусім за даними електрокардіограми (ЕКГ) серця у стані спокою, часто пропонується тривалий моніторинг ЕКГ (протягом 1, 2, 3 діб або більше). Цей метод дістав назву за прізвищем автора – холтерівський. Для оцінки стану структур серця проводиться ехокардіограма (УЗД) серця. Призначають також лабораторні обстеження. Якщо за результатами цього пакету інформації недостатньо, пацієнта направляють на додаткові методи – стрес-тести, електрофізіологічні дослідження, МРТ серця тощо.
Як лікувати аритмію
Самостійно категорично не можна призначати собі антиаритмічні препарати! Тільки лікар визначає необхідність лікування та спосіб лікування. Залежно від типу/виду аритмії воно може бути медикаментозним або хірургічним (абляція, імплантація штучного водія ритму тощо).