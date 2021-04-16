План обстеження визначає лікар після клінічного огляду. Оцінка ритму серця здійснюється передусім за даними електрокардіограми (ЕКГ) серця у стані спокою, часто пропонується тривалий моніторинг ЕКГ (протягом 1, 2, 3 діб або більше). Цей метод дістав назву за прізвищем автора – холтерівський. Для оцінки стану структур серця проводиться ехокардіограма (УЗД) серця. Призначають також лабораторні обстеження. Якщо за результатами цього пакету інформації недостатньо, пацієнта направляють на додаткові методи – стрес-тести, електрофізіологічні дослідження, МРТ серця тощо.