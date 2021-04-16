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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Чоловік захворів на Covid-19 і вилікувався від раку

У Великобританії триває дискусія з приводу того, що 61-річний британець, хворий на лімфому Ходжкіна – рак крові – позбавився усіх ракових клітин після того, як захворів на  Covid-19.

Коронавирус в мире СТАТИСТИКА

Лікарі, що ведуть хворого обговорюють цей випадок у “Британському журналі гематології”. Вони пояснюють, що 61-річний “ще не розпочав хіміотерапію хвороби”, коли захворів на коронавірус. Медики припускають, що “коронавірусна інфекція може бути причиною ремісії”.

– Ми вважаємо, що Covid-19 викликав протипухлинну імунну відповідь”,-  каже Сара Чаллонер, що працює у лікарні Королівського Корнуолу в Труро.

Ескперти припускають також,  що у хворого було виділено велику кількість Т-клітин. Це лейкоцити, які можуть знищувати заражені вірусом клітини.

Професор Майкл фон Бергвельт, онколог та інфекціоніст, завідувач клініки ЛМУ онкологічної клініки та клініки Корона, пояснив, що дуже рідко, але ж спостерігається явище, коли загальна інфекція може пригальмувати онкозахворювання. Вперше воно було описане в 1893 році.

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Абсолютно рідкісною вважає експерт ремісію раку через коронавірус. Він також закликає враховувати так звані “спонтанні ремісії”, коли рак відступає навіть без втручання медицини.

– Будуть, звичайно, поодинокі випадки пацієнтів, у яких рак зникає після зараження Covid-19, підкреслив фон Бергвельт. – Однак дуже сумнівно, що випадки саме з цією конкретною вірусною інфекцією будуть частіше, ніж з іншими інфекціями. Це доведеться перевіряти в дослідженнях.

Професор також не радить свідомо заражатися коронавірусом. Тому що Covid-19 може стати також пусковим механізмом для розвитку раку.

– У нас також багато пацієнтів, у яких рак розвивається через інфекцію, – пояснив лікар.

Тим часом, Україна готова до введення Covid-паспортів.

Джерело: Focus

Фото: Depositphotos

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