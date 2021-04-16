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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Гібрид людини і мавпи: вчені створили “генетичні химери”

Наука не стоїть на місці, і вчені вже створили генетичні химери. Даний термін використовується для опису одного організму з генами від кількох особин.

Гібрид людини і мавпи: вчені створили “генетичні химери”

Професор Інституту Солка в Каліфорнії Хуан Карлос Іспісуа Бельмонте стверджує, що мова не йде про створення повнорослої особини з рисами людини.

Під час експерименту вчені ввели по 25 стовбурових клітин людини в кожен ембріон мавпи, які були взяті через 6 днів після запліднення. Було виявлено, що клітини людини успішно інтегрувалися в 132 ембріони макак і через десять днів 103 ембріони залишилися живими і навіть розвивалися. Але на 19 день тільки 3 химери залишилися живі. І вже після цього всі гібридні ембріони були знищені.

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Відзначається, що це вже не перше дослідження зі створення химер. А біологи заявляють, що за допомогою таких експериментів мають намір подолати дефіцит донорських органів у всьому світі.

– Ми показали, що стовбурові клітини людини вижили і навіть створили додаткові, – сказав Бельмонте.

У той же час дослідження подібного роду викликають неабияку стурбованість у середовищі наукової спільноти.

Вперше у льодовиках Антарктиди науковці виявили дивних істот, схожих на губок.

Джерело: Global News

Фото: Pixabay

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