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Факти / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Глава Єврокомісії вакцинувалася від Covid-19

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн отримала перше щеплення від коронавірусу.

Глава Єврокомісії вакцинувалася від Covid-19

Про це політик повідомила на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

– Після того, як ми зробили 100 млн щеплень в ЄС, я дуже рада, що сьогодні отримала свою першу дозу вакцини від Covid-19. Вакцинація ще більше набиратиме обертів, оскільки постачання (вакцин, – Ред.) до ЄС прискорюється.

Чим швидше ми робимо щеплення, тим швидше ми зможемо контролювати пандемію, – зазначила вона.

Вакцинація спортсменів в Україні

В Україні розпочалася вакцинація від коронавірусу препаратом CoronaVac професійних спортсменів, які представлятимуть державу на змаганнях в Олімпійських іграх в Токіо у 2021 році.

Першими щеплення проти Covid-19 отримали спортсмени та тренери Федерації стрільби України. Спортсменів імунізують вакциною Sinovac від коронавірусу, яка пройшла лабораторну перевірку в Україні.

Фото: Урсула фон дер Ляєн

Джерело: Урсула фон дер Ляєн

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