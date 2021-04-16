Багатьом із тих, хто подолав Covid-19, доводиться потім лікувати і наслідки хвороби. За спостереженнями лікарів, після коронавірусу у пацієнтів трапляються післяінфекційні ускладнення.

Про це під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

– Найбільш поширені ускладнення – ураження судинних систем органів людини. Може розвиватися серцева недостатність, інфаркти та інсульти. А через вплив на ендокринну систему у хворих погіршується робота щитовидної та підшлункової залоз. Звідси – тахікардія, набряки, слабкість, у деяких людей – випадіння волосся, – сказав Кличко.

Також, за словами мера Києва, може розвиватися або ускладнюватися перебіг цукрового діабету. Знижуватися слух. Також страждають легені та через ураження судин нирок розвивається ниркова недостатність.

– Відновлення організму після коронавірусу відбувається не так швидко і не так просто. Особливо зараз, коли ускладнився перебіг хвороби, а вірус став більш агресивним, – підсумував Кличко.

Чи продовжуватимуть карантин у Києві після 30 квітня наразі невідомо, оскільки все залежитиме від динаміки захворюваності на коронавірус.