Станом на ранок 16 квітня у Києві зафіксовано 1 609 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії у столиці виявили 183 300 випадків захворювання.

За добу 49 пацієнтів померли від ускладнень Covid-19, загалом у Києві зареєстровано 4 121 летальний випадок.

Водночас 1156 осіб подолали хворобу за останню добу, за весь час – 114 396.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: