У Моршині Львівської області більшість населення одночасно вакцинують проти Covid-19.

Про пілотний проєкт вакцинації МОЗ повідомили у Львівській обласній адміністрації.

Як заявив заступник директора обласного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, у першій партії вакцини “CoronaVac” для області, 2400 доз виділили для вакцинації жителів Моршина.

Всього у Моршині проживає 4 239 осіб.

У департаменті охорони здоров’я ОДА зазначають, що реалізація проєкту дасть можливість проаналізувати ефективність одночасної вакцинації населення в окремому населеному пункті.

– Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. Працівники Моршинської міської ради та КНП “Моршинська міська лікарня” проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на Covid-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку, – сказав директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Також він додав, що для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби.

– Ніщо не зможе захистити нас від ковіду ефективніше, ніж щеплення, – підсумував Чемерис.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня стартують перші щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer.

Джерело: Львівська облдержадміністрація