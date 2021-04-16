PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

Мешканців Моршина одночасно вакцинуватимуть від Covid-19

У Моршині Львівської області більшість населення одночасно вакцинують проти Covid-19.

Вакцинация

Про пілотний проєкт вакцинації МОЗ повідомили у Львівській обласній адміністрації.

Як заявив заступник директора обласного центру з епідеміологічних питань Олег Когут, у першій партії вакцини “CoronaVac” для області, 2400 доз виділили для вакцинації жителів Моршина.

Читайте
Ми готові до введення Covid-паспортів - Степанов

Всього у Моршині проживає 4 239 осіб.

У департаменті охорони здоров’я ОДА зазначають, що реалізація проєкту дасть можливість проаналізувати ефективність одночасної вакцинації населення в окремому населеному пункті.

– Моршин є найбільшим курортним містом в нашій області, яке має можливості для організації відпочинку та реабілітації великої кількості людей. Працівники Моршинської міської ради та КНП “Моршинська міська лікарня” проаналізували демографічні показники, стан захворюваності на Covid-19 та обсяги уже проведеної вакцинації і визначили, що масове вакцинування дасть можливість створити 70% імунного прошарку, – сказав директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис.

Також він додав, що для жителів Моршина – це можливість позачергово вакцинуватися від небезпечної хвороби.

– Ніщо не зможе захистити нас від ковіду ефективніше, ніж щеплення, – підсумував Чемерис.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня стартують перші щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer.

Джерело: Львівська облдержадміністрація 

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка