Міністерство охорони здоров’я України скасувало можливість для публічних осіб вакцинуватися залишковими вакцинами від Covid-19.

Про це в ефірі програми Свободи слова Савіка Шустера на каналі Україна заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

— Перш ніж приїхати на ефір я підписав наказ. Ми внесли зміни. Ми прибрали всіх публічних осіб з черги на залишкові дози. Тепер не буде цих залишкових доз, якими зможуть вакцинуватися, зокрема, публічні особи, – сказав Степанов.

Степанов зазначив, що тепер вакцинуватися зможуть лише ті українці, котрі потрапляють на перший та другий етап вакцинації.

Covid-паспорти

Україна готова до будь-якого сценарію, що стосується введення паспортів вакцинації в Україні. Про це заявив Максим Степанов 16 квітня.

Він зазначив, що Covid-паспорт можуть інтегрувати в мобільний додаток Дія.