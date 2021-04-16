Людям, які зробили щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Pfizer і BioNTech, може знадобитися третя доза речовини.
Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла. За його словами, захист від щеплення зменшується з часом.
– Якщо ви запитаєте мене, я вважаю, що, виходячи з цих даних, виникне необхідність у ревакцинації, – зазначив Альберт Бурла.
Як додав він, повторна імунізація може бути необхідна через 6-12 місяців після останньої ін’єкції.
Крім того, директор компанії розглядає варіант щорічної ревакцинації. Поки всі ці питання обговорюються.
Вакцинація проти коронавірусу
У світі з грудня 2020 року триває імунізація населення проти вірусу, зокрема вакциною проти коронавірусу від Pfizer і BioNTech.
Щеплення роблять різними речовинами і вивчають вплив речовин на організм людини.
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Джерело: CNN