Людям, які зробили щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Pfizer і BioNTech, може знадобитися третя доза речовини.

Про це заявив генеральний директор Pfizer Альберт Бурла. За його словами, захист від щеплення зменшується з часом.

– Якщо ви запитаєте мене, я вважаю, що, виходячи з цих даних, виникне необхідність у ревакцинації, – зазначив Альберт Бурла.

Як додав він, повторна імунізація може бути необхідна через 6-12 місяців після останньої ін’єкції.

Крім того, директор компанії розглядає варіант щорічної ревакцинації. Поки всі ці питання обговорюються.

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Вакцинація проти коронавірусу

У світі з грудня 2020 року триває імунізація населення проти вірусу, зокрема вакциною проти коронавірусу від Pfizer і BioNTech.

Щеплення роблять різними речовинами і вивчають вплив речовин на організм людини.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN