Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що держава готова до будь-якого сценарію, що стосується введення паспортів вакцинації в Україні.

– Що стосується паспортів вакцинації, то в постійному режимі фахівці МОЗ з фахівцями Мінціфри опрацьовують дані. Ми повністю готові до будь-якого розвитку подій. E-Health готова до вивантаження будь-яких даних, – сказав міністр.

Міністр зазначив, що дискусія з приводу паспортизації вакцинованих громадян країни дуже важлива.

Напередодні Степанов заявляв, що Covid-паспорт можуть інтегрувати в мобільний додаток “Дія”.

Сьогодні в Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer. Вантаж зустріли головний санітарний лікар Віктор Ляшко разом із представниками ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Це перша поставка цієї вакцини в рамках ініціативи Covax. Загалом до кінця року в Україну мають доставити 947 тис. 700 доз вакцини Pfizer.