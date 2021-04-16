Очільник МОЗ Максим Степанов вважає, що Україна якомога швидше повинна починати розробку власних вакцин від коронавірусу.

На думку Степанова, якщо почати просто зараз, перші зразки вакцин Україна отримає через три роки.

– Я наполягаю: давайте зробимо власне виробництво. Так, на це потрібно кілька років, але якщо ми почнемо зараз, то через три роки будемо мати вакцини. Якщо почнемо через два роки, то матимемо через п’ять, але треба починати, – наголосив міністр під час виступу у парламенті.

Також, на думку Степанова, якби створенням виробництва вакцин почали займатись п’ять років тому, зараз Україна не мала би із цим проблем.

Вакцинація від Covid-19 в Україні

Щеплення сироваткою від Pfizer в Україні почнуть робити з 18 квітня, розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко.

За словами Ляшка, 17 квітня здійснюватиметься розподіл та транспортування 29 тис. доз обласними складами.

Нагадаємо, що перша партія препарату виробництва Pfizer прибула до України 16 квітня у рамках глобальної ініціативи COVAX.