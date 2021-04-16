Рівень госпіталізацій з Covid-19 перевищений у 22 регіонах України

Показник госпіталізацій пацієнтів з Covid-19 в Україні, яких доправляють до лікарень, перевищує граничне значення у 22 регіонах.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я. Так, за останній тиждень показник госпіталізації знизився у Закарпатській області до 40,2 госпіталізації на 100 тис. населення, в Івано-Франківській — до 49,4, у Кіровоградській — 47,1.

Найвищі показники у Хмельницькій області — 125,4, у Чернігівській — 97,7, у Сумській — 91,2, у Миколаївській — 90,0.

Водночас найвищий показник завантаженості ліжок із киснем станом на 15 квітня в Києві — 78,2%, в Одеській області — 73,2%, у Львівській — 72,9%, в Миколаївській — 72,4%, Київській — 71,5% (при визначеному показнику 65 %).

За даними МОЗ, за тиждень в Україні виявили 103 621 новий випадок коронавірусу, 30 122 людини госпіталізували, 2 741 випадок хвороби став летальним.

Карантин в Україні

Станом на 16 квітня 2021 року у 12 областях України та Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

До червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Полтавська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області.

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