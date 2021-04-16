Станом на сьогодні, ВООЗ схвалені наступні вакцини від коронавірусної інфекції: AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, CoronaVac/Sinovac, Moderna, Novavax, Johnson & Johnson.

Перші три вакцини – AstraZeneca, а точніше її ліцензований аналог CoviShield, BioNTech/Pfizer, CoronaVac/Sinovac – вже зареєстровані в Україні. Є передумови для ввезення в нашу країну NovaVax.

Велися також переговори про постачання американської Moderna. Однак чим справа закінчилася – поки невідомо.

Оскільки ми не знаємо, які ще вакцини українізуються в майбутньому, давайте ближче познайомимося з основними характеристиками кожної з них.

Відзначимо, що назва кожного препарату умовна. У тому сенсі, що вона співзвучна з назвою компанії, яка його виробляє. У дужках ми вказуємо офіційне позначення вакцини, яке можна бачити безпосередньо на флаконі.

Але для початку, за допомогою та за підтримки молодого українського мікробіолога, кандидата біологічних наук, молодшого наукового співробітника Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України Данила Олексієнка, пропонуємо невеликий лікнеп за типами вакцин.

Щоб більш-менш уявити принцип дії тієї чи тієї вакцини від Covid-19, потрібно хоча б базово розуміти основоположні підходи до їх створення.

Отже, є три основні типи вакцин від коронавірусу: інактивована, вірусна векторна і РНК-вакцина.

Для створення інактивованої вакцини використовують мертві хвороботворні віруси або бактерії. Їх умертвляють (або інактивують) в спеціальних лабораторіях різними способами: за допомогою хімії, високих температур, радіації.

До речі, вакцини від грипу та поліомієліту створені саме в такий спосіб. Для імунізації потрібно дві-три дози такого препарату.

Для отримання вірусної векторної вакцини використовують цілком нешкідливий, але відповідним чином закодований вірус. Його головна місія полягає у векторній доставці в наші клітини певного специфічного білка того чи того мікроорганізму.

Для чого? А щоб спровокувати імунну відповідь організму людини, але водночас не викликати саму хворобу. Саме завдяки такому методу в досить стислі терміни з’явилася свого часу вакцина проти Еболи.

В основі створення РНК-вакцини маємо не мертві або напівживі мікроорганізми, а досить складне генетичне перетворення.

Відбувається воно приблизно так: ДНК видозмінюють в інформаційну РНК, яку потім використовують для отримання потрібного білка, який імунна система нашого організму повинна розпізнати і дати на нього імунну відповідь.

До речі, в доковідні часи ця вельми просунута техніка створення вакцин довго буксувала на стадії клінічних досліджень. Пандемія ковіду на космічних швидкостях прискорила процес її переходу на фармацевтичні потужності.

AstraZeneca (AZD1222)

Векторна вакцина – продукт співпраці вчених британо-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету. В основі вакцини – абсолютно безпечний для людини аденовірус мавпи.

AstraZeneca можна зберігати досить довго при температурі 1-7°C. І цим вона вигідно відрізняється від РНК-вакцин.

Вакцину не дуже радять людям старше 50 років. У всякому разі доти, поки не будуть отримані вичерпні дані про застосування препарату щодо цієї вікової категорії.

Вакцину вводять в два прийоми, внутрішньом’язово, з перервою в 30 днів.

У лютому 2021 року компанія AstraZeneca опублікувала свіжі дані своїх досліджень, згідно з якими після першої дози досягається ефект захисту 75%, після другої – 83%.

В Україні AstraZeneca відома під ім’ям свого ліцензованого аналога (генерика) CoviShield, який нам поставляє Індія. Цей препарат, зрозуміло, схвалений ВООЗ.

CoviShield також вводять в два етапи, з проміжком 4-12 тижнів. Зберігати її досить комфортно: в холодильнику, при температурі від 1-7°C.

У першому півріччі 2021-го Україна повинна була отримати близько 3,5 мільйона доз вакцини CoviShield. Всього ж, за даними компанії-виробника брендового препарату AstraZeneca, протягом року вона здатна виробити близько трьох мільярдів доз вакцини.

Ціна однієї дози вакцини AstraZeneca – $4 (близько 112 грн); однієї дози CoviShield – $3 (близько 81 грн).

BioNTech/Pfizer (тозинамеран або BNT162b2)

РНК-вакцина, розроблена спільно німецькою компанією BioNTech і американським концерном Pfizer.

Зареєстрована в Україні, вакцина рекомендована для пацієнтів, починаючи з 16-річного віку. Тут нагадаємо, що вакцини для молодшої вікової групи поки не існує. Хоча в цьому напрямку і ведуться посилені повномасштабні дослідження.

Потрібно дві дози. Інтервал – 21 день.

Препарат показує хороші результати. Вже після першої дози ефективність захисту досягає 95%. І цей вау-показник переконливо компенсує досить складні умови зберігання вакцини, що вимагають спеціального обладнання, здатного підтримувати температуру -70°C.

Серед побічних ефектів серйозних ускладнень не відзначалося. Водночас BioNTech/Pfizer поки не ризикують вводити людям з раніше проявленою алергією на інші вакцини.

У 2021 році BioNTech/Pfizer мають намір приготувати 1,2 мільярда доз.

Ціна однієї дози Pfizer/BioNTech – €15,5 (525 грн).

Moderna (mRNA-1273)

Продукт американської компанії Moderna є РНК-вакциною. Її призначають дорослим, починаючи з 18 років. Прищеплюють внутрішньом’язово. Необхідна кількість – дві дози з проміжком 30 днів.

Після розморожування вакцина Moderna зберігає свої якості протягом 30 днів при температурі 2-8 °C.

Ефект захисту від коронавірусної інфекції досить високий – понад 90%.

Виявлено побічні ефекти, схожі з симптомами Covid-19: лихоманка, млявість, головний біль, біль у суглобах. Є також клінічні відомості про досить важкі стани після першого щеплення, аж до госпіталізації.

– Вкрай важливо відзначити, що відвідати перед щепленням лікаря слід в обов’язковому порядку. Незалежно від того, яку вакцину від коронавірусу ви обрали. Особливо вагітним і людям, що страждають алергічними реакціями, а також важкими фоновими захворюваннями: серцево-судинною недостатністю, цукровим діабетом, хронічною печінковою недостатністю тощо, – наполягає Данило Алексєєнко.

В Україні Moderna не зареєстрована. У всякому разі поки.

Ціна однієї дози вакцини Moderna – від $25 до $35 (близько 700 – 1035 грн).

Johnson & Johnson (Janssen Ad26.CoV2.S)

Ще одна векторна вакцина від Covid-19 родом зі Сполучених Штатів Америки. Її виробник, компанія Johnson & Johnson, запропонувала світу препарат, який потрібно прищеплювати внутрішньом’язово всього один раз. І в цьому його безсумнівна перевага.

Як і в доведеній ефективність захисту від тяжкого перебігу хвороби з необхідністю в госпіталізації. А саме – близько 70%.

Вікова група для цієї вакцини – від 18 років.

Вселяють оптимізм результати застосування вакцини Johnson&Johnson щодо людей, які страждають супутніми захворюваннями. Такими, наприклад, як підвищений кров’яний тиск, патологія легенів, серцево-судинні захворювання, ожиріння, діабет.

Проте, побічні ефекти вакцини Johnson & Johnson схожі з легкою формою коронавірусної інфекції: болі в м’язах і суглобах, головний біль, нудота, лихоманка. Можуть навіть включитися ознаки важкої алергічної реакції: висип на шкірі, набряки слизової горла, прискорене серцебиття, запаморочення.

У 2021 році Johnson & Johnson має намір виробити один мільярд доз вакцини, виготовленої на підприємствах, розташованих в США, Європі, Індії, Південній Африці.

Ціна однієї дози вакцини Johnson & Johnson – $10 (270 грн).

NovaVax (NVX-CoV2373)

Векторна вакцина виробництва американської компанії NovaVax в якості базової складової містить специфічний білок Covid-19, який вирощують в клітинах комах. Плюс – спеціальний комплекс речовин (ад’ювант) для посилення імунної відповіді організму.

Третя стадія клінічних досліджень, проведених компанією, показала ефективність захисту близько 90%.

Кількість необхідних доз – дві. Умови зберігання вакцини – 2-8°C.

Вікова категорія – 18+. Водночас хороші результати препарат показав у людей старше 60 років.

Зазначені побічні ефекти були однаково зафіксовані як в плацебо-групі, так і у тих, хто був щеплений цією вакциною. Опубліковані дані про постачання в Україну близько 15 млн. доз вакцини NovaVax, починаючи з липня 2021 року.

Ціна однієї дози NovaVax – $3 (83 грн)

CoronaVac

Єдина поки вакцина від коронавірусу, що має оригінальну назву. Хоча в деяких джерелах проходить під ім’ям її виробника – китайської компанії SinoVac Biotech.

Вакцина інактивована, тобто створена на основі неживих вірусів. Вікові обмеження – класичні: від 18 років і старше.

Ефективність захисту CoronaVac дає різні показники, залежно від країни, де вакцину застосовували: від 50 до 91%. Кількість необхідних доз – дві внутрішньом’язово.

Умови зберігання – температура 2-8°C.

Серйозних побічних ефектів не зафіксовано. Найбільш помітний з усіх – підвищена температура протягом декількох днів.

Відомо, що Україна висловила офіційний намір закупити 1,9 мільйона доз CoronaVac за ціною однієї дози – $18 (502 грн).

Слід зазначити, що всі перераховані вище вакцини, незважаючи на їх широке практичне застосування, все ще перебувають на стадії дослідження.

Остаточно закрити питання вченим не дозволяють і побічні ефекти, і недостатній захист від грізної хвороби, і, звичайно ж, поява нових штамів її збудників.

Ми будемо тримати вас в курсі всіх новітніх досліджень в цьому напрямку. А поки нагадуємо: ліків від Covid-19 не існує, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб профілактики та попередження коронавірусної хвороби.

Ми готові до введення Covid-паспортів – Степанов

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що держава готова до будь-якого сценарію, що стосується введення паспортів вакцинації в Україні.

Напередодні Степанов заявляв, що Covid-паспорт можуть інтегрувати в мобільний додаток Дія.