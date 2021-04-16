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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

У Чернівецькій області готуються до послаблення карантину – МОЗ

У Чернівецькій області починають готуватися до послаблення карантинних обмежень слідом за Івано-Франківською та Закарпатською.

люди в масках

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив в ході “години питань” до уряду у Верховній Раді 16 квітня.

– Дві області з трьох, де ситуація була найскладнішою – Закарпатська та Івано-Франківська вже вийшли з “червоного” рівня епіднебезпеки. Чернівецька готується до послаблення карантинних обмежень. Інші області демонструють стабілізацію ситуації і тенденцію до зниження рівня госпіталізацій, – сказав він.

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При цьому Степанов підкреслив, що напруженою залишається ситуація в Київській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та Києві.

В Україну надійшли перші 117 тис. доз вакцини американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Depositphotos

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