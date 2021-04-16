У Канаді до переліку рідкісних побічних ефектів AstraZeneca внесли тромби

Департамент охорони здоров’я Канади підтвердив зв’язок між вакцинацією препаратом від фармацевтичних компаній AstraZeneca та Covishield і утворенням тромбів.

У заяві департаменту йдеться про те, що в країні провели незалежний аналіз наукових даних. Після детального аналізу дійшли до висновку, що рідкісні випадки утворення тромбів можуть бути пов’язані з вакцинацією цими препаратами.

Зазначається, що департамент Канади оновив інформацію в інструкції до препарату, щоб попередити громадян про можливі побічні наслідки та симптоми після вакцинації.

У департаменті також зазначили, що в Канаді на цей момент не запроваджують нові обмеження на використання вакцини. У випадку, якщо у людини, яка отримала щеплення, виникнуть тромби, то у департаменті радять звернутися до лікаря та провести лікування за його рекомендаціями.

Тромбоз після вакцинації

За даними Європейського агентства з лікарських засобів, утворення тромбів після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca потрібно вважати вкрай рідкісним побічним ефектом.

За їхніми даними, поєднання тромбів із низьким рівнем тромбоцитів у крові фіксувалося дуже рідко. Загальна користь вакцини у запобіганні Covid-19 перевищує ризик побічних ефектів.

Водночас ЕМА просить людей, які вакцинувалися препаратом AstraZeneca, пам’ятати про можливість утворення тромбів у поєднанні з низьким рівнем тромбоцитів у рідкісних випадках протягом двох тижнів після щеплення.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Канади