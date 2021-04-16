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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

У США, Великобританії та Німеччині виявили індійський штам Covid-19

Індійський штам COVID з двома ключовими мутаціями, тепер відомий як “B.1.617”, вже виявлений в США, Німеччині, Великобританії, Австралії та Сінгапурі.

Коронавирус

Новий штам коронавірусу з подвійною мутацією був виявлений в Індії після того, як були ідентифіковані зразки слини, взятої у людей в Махараштрі, Делі і Пенджабі.

Цей штам особливо широко поширений в Махараштрі, але його частота була дуже низькою.

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На даний момент проходять експериментальні аналізи, аби встановити, наскільки небезпечний індійський штам Covid-19.

Відзначається, що про виявлення індійського штаму стало відомо в кінці березня 2021 року. Агенція Reuters з посиланням на Міністерство охорони здоров’я Індії повідомляла, що новий штам має подвійну мутацію. Однак на той момент не було достатньо інформації для того, аби встановити прямий зв’язок між появою мутацій і швидким зростанням випадків захворювання в деяких індійських штатах.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня стартують перші щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer.

Джерело: The New Indian Express

Фото: Depositphotos

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