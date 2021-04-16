Станом на 16 квітня Україна вже мала отримати 3,9 млн доз вакцин від коронавірусу за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

– Лише у цьому півріччі за проплаченими контрактами без урахування ініціативи СOVAX ми вже мали отримати 3,9 млн доз вакцин, але контракти та постачання зриваються у всьому світі. Уряди забороняють своїм виробникам відправляти вакцини на експорт, – зазначив міністр.

Також він додав, що у березні Італія заблокувала експорт партії вакцини AstraZeneca в Австралію. А уряд Індії призупинив постачання 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca в Україну.

– В контексті цього хочу запитати, скільки ще має пройти часу, щоб всі зрозуміли складності щодо постачання вакцин в Україну і як ми можемо чи не можемо на це впливати, — додав він.

Крім того, 16 квітня в Україну надійшли перші 117 тис. доз вакцини американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX.

За словами Степанова, Україна також очікує постачання 1,7 млн доз вакцин від Sinovac Biotech наприкінці квітня.

Щеплення цією вакциною отримають люди, які перебувають у будинках для людей похилого віку, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби та військові.