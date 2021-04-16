Попри свідчення того, що Covid-19 не часто вбиває маленьких дітей, у Бразилії від вірусу вже померли понад тисяча немовлят.

На думку експертів, синдром, який може розвинутися у дітей до шести тижнів після зараження коронавірусом, зустрічається рідко. Але провідний епідеміолог доктор Фатіма Маріньо з Університету Сан-Паулу каже, що під час пандемії спостерігає більше випадків MIS, ніж будь-коли раніше.

Вона запевняє, що існує хибна думка, що діти не ризикують заразитися Covid-19. Дослідження виявило, що від вірусу вже постраждала велика кількість дітей і немовлят.

Так, наприклад, у Бразилії лікар відмовився перевірити на Covid-19 однорічного малюка, заявивши батькам, що його симптоми не відповідають профілю коронавірусу. За два місяці хлопчик помер від ускладнень, викликаних хворобою.

За даними міністерства охорони здоров’я Бразилії, з лютого 2020 року по 15 березня 2021 року від Covid-19 померли щонайменше 852 дитини до дев’яти років, у тому числі 518 дітей до одного року. Але, за оцінками доктора Маріньо, реальний показник смертності удвічі вищий. Статистика щодо захворюваності у кілька разів занижена.

Однією з проблем, що обумовлює високу смертність серед дітей, є відсутність тестування. До того ж у дітей, що страждають від Covid-19, легше не помітити або неправильно діагностувати симптоми, оскільки у них хвороба, зазвичай, проявляється інакше.

Індійський штам Covid-19 з двома ключовими мутаціями, тепер відомий як “B.1.617”, вже виявлений в США, Німеччині, Великобританії, Австралії та Сінгапурі.