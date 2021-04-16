В Україну надійшла перша партія вакцини Pfizer

В Україну надійшли перші 117 тис. доз вакцини американсько-німецького виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомив журналіст Фактів ICTV. О 10.14 в аеропорту Київ приземлився вантажний літак разом із 117 тис. доз вакцини Pfizer.

Вантаж зустріли головний санітарний лікар Віктор Ляшко разом із представниками ЮНІСЕФ та ВООЗ.

Це перша поставка цієї вакцини в рамках ініціативи Covax. Загалом до кінця року в Україну мають доставити 947 тис. 700 доз вакцини Pfizer.

Раніше Віктор Ляшко зазначав, що 117 тис. доз вакцини Pfizer отримають люди, які перебувають у будинках для людей похилого віку, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій і Держприкордонслужби.

Вакцина Pfizer

Вакцина, що прибула в Україну, розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Крім того, ВООЗ рекомендувала цей препарат під назвою Comirnaty для екстреного використання. Його вводять внутрішньом`язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

Детальніше про вакцину Pfizer читайте на Фактах ICTV.