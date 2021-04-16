Вакцина AstraZeneca безпечна, попри певні побічні ефекти – експерт

Попри певні побічні ефекти, вакцина AstraZeneca залишається безпечною та ефективною у захисті від коронавірусу.

Про це заявила головний науковий радник департаменту охорони здоров’я Канади Супрія Шарма під час брифінгу в Оттаві.

За її словами, ризик виникнення побічних ефектів після щеплення вакциною AstraZeneca дуже малий. Водночас зберігається ризик інфікування та ускладнення Covid-19, що призводить до госпіталізації та у деяких випадках – смерті.

– Департамент охорони здоров’я Канади запевняє, що вакцина AstraZeneca залишається безпечною та ефективною у захисті від Covid-19 і що її переваги переважають ризики, – зазначила Шарма.

Вона порадила канадцям якомога швидше зробити планове щеплення доступним препаратом, оскільки кількість випадків Covid-19 у країні зростає.

– Чим довше ви чекаєте, щоб отримати вакцину, чим довше ви не захищені, – додала експерт.

Крім того, департамент охорони здоров’я Канади підтвердив можливий зв’язок між вакцинацією препаратом від фармацевтичних компаній AstraZeneca та Covishield і утворенням тромбів.

Також вони оновили інформацію в інструкції до препарату, щоб попередити громадян про можливі побічні наслідки та симптоми після щеплення.

У департаменті додали, що не запроваджуватимуть нові обмеження щодо цього препарату. Проте у разі погіршення стану після вакцинації, експерти радять одразу звертатися до лікаря.