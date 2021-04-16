Перші дози вакцини Pfizer в Україні, посилений карантин на великодні свята в Києві та вакцинування стоматологами громадян у Фінляндії. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 16 квітня.

Covid-ситуація в Україні

В Україну надійшли перші 117 тис. доз вакцини Pfizer у рамках глобальної ініціативи COVAX.

За словами головного санлікаря країни, вакцинування цим препаратом стартує 18 квітня. Перші щеплення робитимуть у будинках для людей похилого віку.

Київ запроваджує додаткові карантинні обмеження на Великдень, щоби після свят не сталося інфекційного вибуху.

Також МОЗ планує рекомендувати запровадити жорсткіший карантин на Великдень та на травневі свята по всій Україні.

Адже, за словами Максима Степанова, в країні циркулюють британський та південноафриканський штами, які надагресивні та викликають дуже важкий перебіг хвороби.

Між тим у Моршині Львівської області більшість населення одночасно вакцинують проти Covid-19. Так, для вакцинації місцевих жителів (загалом там проживає 4 239 осіб) виділили 2,4 тис. доз CoronaVac.

Водночас у Чернівецькій області готуються до послаблення карантину слідом за Івано-Франківським та Закарпатським регіонами.

Окрім того, в областях, де діють суворі карантинні обмеження, зокрема Львівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській, виявляють правопорушників. Так, деякі заклади та види громадського транспорту ігнорують карантинні правила і за це отримують штрафи.

Covid-ситуація у світі

У Канаді підтвердили зв’язок між вакцинацією препаратом AstraZeneca та Covishield і утворенням тромбів.

Водночас у країні запевнили, що AstraZeneca залишається безпечною та ефективною, попри певні побічні ефекти, ризик виникнення яких дуже малий.

Між тим Японія домагатиметься додаткових поставок вакцини Pfizer, оскільки країна зіткнулася з новою Covid-хвилею за три місяці до проведення Олімпійських ігор в Токіо в липні.

Натомість у Фінляндії в рамках розширення вакцинації стоматологам дозволили вакцинувати громадян від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 квітня в Україні підтвердили 1 921 244 випадки коронавірусу. За добу виявили 17 479 нових хворих.

За останній день від вірусу померло 438 українців, одужало – 12 054 осіб.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.

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