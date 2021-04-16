Прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга має намір зателефонувати генеральному директору Pfizer Inc. Альберту Бурла і домогтися угоди про додаткові поставки вакцини проти коронавірусу.

Японія зіткнулася з новою хвилею випадків коронавірусу за три місяці до того, як планується проведення Олімпійських ігор в Токіо в липні. І це при тому, що столиця Японії та інші великі міста країни вживають ще суворіших заходів, щоб стримати спалах Covid-19.

Вакцина Pfizer поки що єдина, схвалена для використання в Японії, і процес вакцинації, який стартував у лютому, поки що просувається повільно. Так, населення Японії становить близько 126 мільйонів людей, а проти коронавірусу було введено менше 2 мільйонів доз вакцини.

Хоча у Японії є контракти на отримання 50 мільйонів доз вакцини Moderna Inc. і 120 мільйонів доз вакцини AstraZeneca PLC, невідомо, коли їх буде схвалено для використання. Рідкісні побічні ефекти, ймовірно, викликані вакциною AstraZeneca, спонукали деякі країни обмежити, призупинити або навіть відмовитися від її використання.

Згідно з даними, наданими урядом в березні, наразі в Японію доставлено близько 11 мільйонів доз вакцини Pfizer. За оцінками уряду, в травні країна може отримати ще 43 мільйони доз, а в червні – 45 мільйонів, а загалом очікується 144 мільйони доз вакцини.

Зазначимо, що прем’єр-міністр Японії Суга вже прибув із офіційним візитом до Вашингтона, і в п’ятницю, 16 квітня, у нього запланована зустріч із президентом США Джо Байденом.

У Японії розглядають можливість повторного перенесення Олімпійських ігор через пандемію коронавірусу або ж проведення їх без глядачів.