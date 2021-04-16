Економічні труднощі, інтенсивне висвітлення подій у ЗМІ, пов’язаних з Covid-19, скорочення соціальних контактів і, як наслідок, зміна звичного укладу життя – це лише деякі фактори, які можуть вплинути на людей.

Багато європейських досліджень показали, що під час пандемії психічне здоров’я погіршилося і пов’язано це було із стрімким посиленням самотності.

Психологи нагадують, що прогрес призвів нас до можливостей прискорити життя, скоротити дистанцію, але той же прогрес позбавив нас живого спілкування, фізичного контакту, обміну енергією.

– До карантину ми все ж мали можливість ходити на роботу, спілкуватися з колективами, збиратися в ресторанах з приводу і без – тобто одинаками залишалися 40-50% суспільства. А під час карантину відсоток самотніх людей по всьому світу підскочив на 20-30%, – стверджує психолог і арт-терапевт Марина Гостра.

У недавньому дослідженні, опублікованому видавництвом Кембриджського університету у Великобританії, був оприлюднений вражаючий результат. Він полягав у тому, що посилення самотності під час пандемії було пов’язано з надзвичайно високим ризиком загострення проблем психічного здоров’я. Для тих, у кого посилилась самотність, в шість-десять разів збільшився ризик погіршення депресивного настрою, симптомів тривоги і проблем зі сном.

Гостра згодна з європейськими колегами в тому, що соціальна ізоляція негативно відображається на психіці людини. І різні країни вирішують різке зростання проблеми самотності по-різному: спеціальні програми розробляються на державних рівнях. В Україні поки немає таких держпідтримок, але з самотністю боротьба все ж ведеться.

Поради, як пережити самотність під час пандемії:

Психологія. Різні види і типи психології, особиста терапія, групова. Онлайн-ресурси дозволяють це робити якісно, ​​головне наявність вашого бажання та інтернету. Чим допомагає: до вас уважні, вас ніколи не засудять, ви вивчаєте свій внутрішній світ, знаходите власні опори і зміцнюєте їх. Вам стає доступна величезна кількість життєвих ресурсів.

Перенаправлення енергії. З’являється час для того, що за роботою і короткими вихідними було неможливим. Люди творять. Малюють, займаються кулінарією, в’яжуть, знімають фільми. Тобто величезна кількість енергії сублімується і направляється в творчість. Нерідко продукти цього креативу починають приносити додатковий дохід. Людину це стимулює на нові творчі прояви – ти потрібен, ти цінний, самотність втрачає сенс.

Нові знайомства. У різних месенджерах формуються групи за інтересами, від Риболовля з дружинами до Дівчатам без хлопців теж весело, в таких спільнотах завжди знайдуться теми для обговорень, є можливість обмінятися досвідом, підтримати один одного. Так само сусідські чати перестають бути місцем для баталій, багато хто стає друзями зі схожими захопленнями: обмін книгами або інструментами для ремонту. Таке спілкування зближує людей, з’являється почуття спільності, потрібності й важливості.

Планування. Кожен з нас має свій уклад життя. Прокинувся, випив кави/чаю, доїхав до роботи, повернувся додому, на вихідних зустрічі з друзями/родичами. Але карантин забрав у нас цей уклад, а значить підвищив тривожність. Знижувати цю тривожність плануванням дуже дієвий спосіб. Створіть розпорядок дня, навіть якщо ви працює вдома, там має бути час на відпочинок і спілкування з людьми не по роботі. Розплануйте всі вихідні найближчого місяця – виїзд в ліс, в музей просто неба, в сусіднє місто. На вулицю ми маємо можливість виходити. Скористайтеся цим, адже спілкування з природою наповнює. Планування заспокоює, а самотність прекрасна в невеликих дозах.

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня стартують перші щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer.