Як правильно розрахувати лікарняні в Україні 2021 – інструкція

Крок 1. Визначаємо середньоденну зарплату
Обчислення середньої зарплати здійснюється відповідно до виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання лікарняного.
Окрім зарплати, до виплат також входять премії, відпускні, компенсації тощо.
Тобто, якщо у вас лікарняний у квітні 2021 року, треба скласти виплати за квітень 2020-го – березень 2021-го.
Приклад. За рік роботи ви отримали 150 тис. грн. Отже, середню зарплату за день розраховуємо так:
150000 грн : 365 к. дн. = 410,95 грн.
Крок 2. З’ясовуємо відсоток виплати від середньої зарплати
Залежно від трудового стажу, працівники отримують відповідні відсотки від середнього заробітку:
- стаж до 3 років – 50%;
- стаж від 3 до 5 років – 60%;
- стаж від 5 до 8 років – 70%;
- стаж від 8 років – 100%.
Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, 4,5 року, то отримаєте виплати в розмірі 60% від середньої заробітної плати.
Крок 3. Визначаємо суму лікарняних за рахунок коштів роботодавця
Роботодавець оплачує лише п’ять днів із лікарняного, решту оплати здійснює Фонд соціального страхування.
Формула для розрахунку: зарплата за день × календарні дні × % виплати
Приклад. Ви оформили лікарняний на дев’ять днів. Тоді виплати рахуємо так:
410,95 грн × 5 к.дн. × 60% = 1232,85 грн.
Крок 4. Обчислюємо суму лікарняних за рахунок коштів Фонду
За такою самою формулою розраховуємо виплати від Фонду соціального страхування – зарплата за день × к. дн. × % виплати.
Приклад: 410,95 грн × 4 к.дн. × 60% = 986,28 грн.
Отже, загальна сума допомоги становитиме: виплати від роботодавця + виплати від Фонду.
Приклад: 1232,85 грн + 986,28 грн = 2 219,15 грн.
Тобто за дев’ять днів лікарняного у квітні ви отримаєте 2 219,15 грн.