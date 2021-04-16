Як правильно розрахувати лікарняні в Україні 2021 – інструкція

Обчислення середньої зарплати здійснюється відповідно до виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання лікарняного.

Окрім зарплати, до виплат також входять премії, відпускні, компенсації тощо.

Тобто, якщо у вас лікарняний у квітні 2021 року, треба скласти виплати за квітень 2020-го – березень 2021-го.

Приклад. За рік роботи ви отримали 150 тис. грн. Отже, середню зарплату за день розраховуємо так:

150000 грн : 365 к. дн. = 410,95 грн.