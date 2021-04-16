З 18 квітня почнуться щеплення вакциною Pfizer в Київській області, а з 19 – по всій країні.

Щотижня транспортна кампанія буде розвозити вакцину з Києва в усі регіони, де вона буде зберігатися в морозильних камерах при температурі від -60 до -80 градусів.

В областях заморожену вакцину візьмуть спеціально обладнані склади, які забезпечують температуру -60.

Потім мобільні бригади будуть розбирати партії вакцин в розмороженому вигляді і в термоконтейнерах з температурним режимом від +2 до + 8 доставляти до місця проведення щеплення. Час і дата розморожування будуть зафіксовані.

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Вакцина повинна бути використана протягом 120 годин з моменту розморожування.

Термін зберігання вакцини в спеціальній тарі і при температурі нижче -60 – до 30 днів з моменту доставки. Термоконтейнер повинен при цьому регулярно поповнюватися сухим льодом.

Терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини:

температура від -60 до -80 – до 6 місяців

температура від +2 до +8 – до 120 годин (5 діб)

температура до +25 – до двох годин

Після розведення вакцини у флаконі, вона повинна бути використана протягом 6 годин.

Тим, кому зробили щеплення вакциною Pfizer і BioNTech, може знадобитися третя доза речовини.