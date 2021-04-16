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Факти / Lifestyle
Ганна Ліщук |

З 18 квітня в Україні почнуть щеплювати вакциною Pfizer – Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що 18 квітня стартують перші щеплення вакциною від коронавірусу виробництва Pfizer.

вакцина проти коронавірусу Pfizer і BionTECH

– Вже 17 квітня 29 тис. 500 доз будуть доставлятися до всіх обласних складів, до всіх обласних центрів нашої країни, і вже 18 квітня розпочнуться перші щеплення, – сказав він.

При цьому Ляшко додав, що перші щеплення вакциною Pfizer будуть робити в будинках для людей похилого віку.

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Також на брифінгу після прибуття в Україну першої партії вакцини Pfizer у рамках ініціативи COVAX він зазначив, що 117 тис. доз вакцини зараз з аеропорту доставлять на митно-ліцензійний склад. Там вони будуть розмитнені, а потім поставлені до логістичної компанії, яка має можливість зберігати вакцину за температурою нижче -70 градусів.

У Чернівецькій області починають готуватися до послаблення карантинних обмежень слідом за Івано-Франківською та Закарпатською.

Джерело: УНІАН

Фото: Depositphotos

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