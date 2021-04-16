За останній два місяці зафіксовано майже двократне щотижневе зростання кількості інфікованих. Це вказує на те, що світ наближається до максимального рівня поширення Covid-19.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреїсус під час брифінгу 16 квітня.

– Кількість нових випадків у світі, що реєструються щотижня, майже подвоїлася за останні два місяці. Це наближає нас до найвищого рівня інфікування за час пандемії, — зазначив він.

Також експерт ВООЗ додав, що різне збільшення поширення Covid-19 спостерігається у країнах, які раніше уникли широкого інфікування. Наприклад, Папуа-Нова Гвінея, де на початок року було менше ніж 900 інфікованих і дев’ять смертей, а зараз кількість хворих налічує понад 9,3 тис. осіб, а також 82 летальних випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 16 квітня в Україні підтвердили 17 479 нових хворих. Загалом від вірусу померло 39 096 людей, за добу – 438. Одужати вдалося за час пандемії 1 465 820 українцям, за останній день – 12 054 особам.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.

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Джерело: ВООЗ