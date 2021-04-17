Скорочення постачання вакцини Moderna, висока смертність від хвороби у світі та низькі темпи вакцинації в Україні. Факти ICTV зібрали головні новини про коронавірус за 17 квітня.

Станом на 17 квітня в Україні від коронавірусу вакцинували 13 тис. громадян. Загалом з початку вакцинальної кампанії першу дозу отримали 445 859 осіб.

Лідерами за кількістю здійснених за добу щеплень є Львівщина (2 689), Київ (1 764) та Житомирщина (921).

Між тим в країні почали вакцинувати від коронавірусу співробітників органів системи Міністерства внутрішніх справ, а також їхні родини. Правоохоронців щеплюватимуть препаратом CoronaVac.

У Львівській області помер 63-річний чоловік, якому напередодні зробили щеплення проти коронавірусу. Його вакцинували препаратом AstraZeneca/Covishield.

Американська компанія Moderna у другому кварталі 2021 року поставить до Канади та Великої Британії менше доз власної вакцини проти коронавірусу, ніж планувалося. Таке рішення ухвалили через проблеми з ланцюгами постачання.

У світі з початку пандемії померли від коронавірусу 3 млн осіб. Про це свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Найбільша кількість жертв у США (566 224 особи), Бразилії (майже 370 тис. померлих) та Мексиці (близько 212 тис. жертв).

Наразі хворіють на коронавірус близько 18 млн людей. З них 106 тис. переносять захворювання у важкій формі. Загалом у світі зафіксували понад 140 млн випадків зараження.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 квітня в Україні зафіксували 1 936 228 випадків коронавірусу. За добу захворіли 14 984 українця.

За минулий день померли 440 людей, одужали – 9 736.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

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