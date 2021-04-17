Станом на ранок 17 квітня у Києві зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу. Загалом у місті виявили 184 412 хворих.
За добу зареєстровано 51 летальний випадок від вірусу, загалом – 4 172.
Натомість за добу одужали 533 людини, загалом – 114 929.
За минулий день госпіталізували 142 осіб хворих на коронавірус та 409 з підозрою на Covid-19.
Хто захворів:
- 654 жінки віком від 18 до 94 років;
- 421 чоловік віком від 18 до 89 років;
- 21 дівчинка від 1 місяця до 17 років;
- 16 хлопчиків від 9 днів до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському районах (172).
За минулий день у столиці зробили 1 764 щеплень.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
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- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.