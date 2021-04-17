Станом на ранок 17 квітня у Києві зафіксовано 1 112 нових випадків коронавірусу. Загалом у місті виявили 184 412 хворих.

За добу зареєстровано 51 летальний випадок від вірусу, загалом – 4 172.

Натомість за добу одужали 533 людини, загалом – 114 929.

За минулий день госпіталізували 142 осіб хворих на коронавірус та 409 з підозрою на Covid-19.

Хто захворів:

654 жінки віком від 18 до 94 років;

421 чоловік віком від 18 до 89 років;

21 дівчинка від 1 місяця до 17 років;

16 хлопчиків від 9 днів до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (201), Дніпровському (181) та в Деснянському районах (172).

За минулий день у столиці зробили 1 764 щеплень.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: