На Львівщині чоловік помер після щеплення проти Covid-19

У Львівській області помер чоловік, якому напередодні зробили щеплення проти коронавірусу.

Чоловіка вакцинували препаратом AstraZeneca/Covishield.

Про це повідомив глава ОДА Максим Козицький.

– Помер чоловік 63 років. За інформацією департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА, 15 квітня 2021 року чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною AstraZeneca/Covishield, – розповів Козицький.

Він зазначив, що цей випадок зареєстрували як несприятливай подія після імунізації, але тому що смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації.

Цей випадок розглядає Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації, – заявив Козицький.

Він підкреслив, що вакцинація проти коронавірусу не запобігає розвитку інших захворювань або смерті від інших причин.

Тому істинну причину смерті мають встановити спеціалісти.

Вакцинація в Україні

В Україні станом на 17 квітня вакцинувалася 445 861 людина, за останній день – 13 044. Станом на 16 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від коронавірусу записались 463 119 людей.

В Україні станом на 17 квітня зафіксували 1 936 228 випадків коронавірусу, за добу – 14 984. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.