В Україні станом на 17 квітня зафіксували 1 936 228 випадків коронавірусу, за добу – 14 984. Зокрема, захворіли 606 дітей та 276 медпрацівників.

За останню добу госпіталізація знадобилась 4 100 пацієнтам.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, за останню добу померли 440 людей, загалом – 39 536.

За день одужали 9 736 пацієнтів, загалом – 1 475 556.

За останню добу зроблено 105 215 тестувань (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

Коронавірус у регіонах

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях.

м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;

Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;

Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;

Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;

Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;

Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;

Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;

Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;

Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;

Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;

Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;

Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;

Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;

Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;

Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;

Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;

Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;

Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;

Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;

Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.

Коронавірус в Україні

Для порівняння, згідно зі статистикою коронавіруса в Україні, станом на 16 квітня підтвердили 1 921 244 випадки. Епідситуація у країні напружена, за добу – 17 479 нових хворих.

Найбільше підтверджених випадків зареєстровано за добу у Харківській (1 377), Львівській (1 365) та Дніпропетровській (1 332) областях.