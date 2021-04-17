Протягом останніх двох місяців щотижнева кількість нових випадків коронавірусу в світі зросла майже вдвічі.

Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреєсус. За його словами, світ наближається до найвищого рівня захворюваності за весь час пандемії.

– У всьому світі захворюваність і смертність продовжують зростати тривожними темпами. Кількість нових випадків, що реєструються щотижня, за останні два місяці зросла майже вдвічі. Ми наближаємося до найвищого рівня захворюваності за весь час пандемії, – сказав він.

Також очільник ВООЗ наголосив на тому, протягом останніх тижнів вірус активізується в країнах, у яких раніше кількість заражених Covid-19 була невелика. Тому в організації дуже стурбовані тим, що пандемія може набути набагато більших масштабів.

Коронавірус в Україні

Тим часом станом на 17 квітня коронавірус в Україні зафіксували ще у 14 984 людей, від початку епідемії кількість інфікованих становить 1 936 228.

За минулу добу від ускладень через Covid-19 померли 440 хворих, загалом – 39 536. Водночас за день одужали 9 736 пацієнтів, загалом – 1 475 556.

Джерело: ООН