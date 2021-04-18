У Києві за добу 480 осіб захворіли на коронавірус, з них 92 людини госпіталізували до лікарень. За весь період пандемії зафіксовано 184 892 випадки інфікування.

Подолав хворобу уже 115 361 мешканець Києва, за добу одужали 432 людини. 26 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, загалом зареєстровано 4 198 летальних випадків.

Хто захворів

271 жінка (18-95 років);

191 чоловік (18- 89 років);

18 дітей(5 місяців-16 років).

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Дарницькому (123), Дніпровському (106) та Деснянському (88) районах

За останню добу 186 мешканців столиці отримали щеплення від коронавірусу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: