PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За добу 480 мешканців Києва захворіли на коронавірус

У Києві за добу 480 осіб захворіли на коронавірус, з них 92 людини госпіталізували до лікарень. За весь період пандемії зафіксовано 184 892 випадки інфікування.

коронавірус, маска

Подолав хворобу уже 115 361 мешканець Києва, за добу одужали 432 людини. 26 пацієнтів померли внаслідок ускладнень Covid-19, загалом зареєстровано 4 198 летальних випадків.

Хто захворів

  • 271 жінка (18-95 років);
  • 191 чоловік (18- 89 років);
  • 18 дітей(5 місяців-16 років).

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Дарницькому (123), Дніпровському (106) та Деснянському (88) районах

коронавірус у Києві 18 квітня

За останню добу 186 мешканців столиці отримали щеплення від коронавірусу.

Читайте
Понад 6 тис. одужали: в Україні 10 282 нові випадки коронавірусу

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

    • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
    • дотримуватися дистанції в людних місцях;
    • не торкатися руками обличчя;
    • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
    • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: Pixabay

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка